Politico: в Париже и Берлине радуются хорошим отношениям Макрона и Мерца

Официальные лица в Париже и Берлине радуются хорошим отношениям будущего канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом Франции Эманюэлем Макроном.

Об этом говорится в публикации издания Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отмечают в материале, колебания Дональда Трампа относительно преданности Соединенных Штатов НАТО заставили будущего канцлера Германии Фридриха Мерца возродить франко-немецкий двигатель, который "давно заглох".

Для Макрона отношения с Германией в предыдущие годы были большим разочарованием. В то время как он призывал ЕС к политике "стратегической автономии", Берлин скептически относился к этому, не желая отталкивать США.

Теперь же в неожиданном развороте, свидетельствующем о переломе в отношениях, Мерц даже выражает заинтересованность в том, чтобы Германия была защищена французскими силами ядерного сдерживания.

После лет несогласия с Германией по многим вопросам, когда канцлером был Олаф Шольц, Франция, пишет издание, "в восторге" от намерений немецкого лидера, который еще до вступления в должность срочно расчищает путь к инвестированию миллиардов евро в инфраструктуру и вооружение.

"Мерц и его окружение имеют франко-германский рефлекс. Это не обязательно означает, что мы обо всем договоримся, но это означает, что есть готовность двигаться вперед вместе", – прокомментировал изданию министр по европейским делам Франции Бенжамен Аддад.

Разногласия между двумя странами по таким вопросам, как свободная торговля, вряд ли исчезнут немедленно, но чиновники говорят, что можно найти много общих позиций, особенно в сфере обороны.

"Произошли изменения в их восприятии мира, который становится все более похожим на наш", – сказал Сильвен Майяр, французский депутат-центрист и президент комитета дружбы Франция-Германия в Национальной ассамблее.

А собеседник, близкий к Фридриху Мерцу, заметил, что "Мерц и Макрон нашли общую волну". "Происходят интенсивные контакты, которые должны привести к франко-германской повестке дня, которая должна начаться вскоре после того, как новое немецкое правительство приступит к работе", – рассказал собеседник.

Это не означает, что обе страны будут двигаться вперед легко. Мерцу придется преодолеть давнюю аллергию Германии на долги, чтобы наверстать упущенное после десятилетий недофинансирования обороны, а ограниченная в средствах Франция не имеет легкого способа достичь целевого показателя расходов на оборону в более 3% ВВП.

Однако вызовы, связанные с изменением политики администрации Трампа в отношении Европы, привели к "выравниванию" между Берлином и Парижем, сказал один из чиновников. По его словам, кризис создал "достаточно мощный франко-германский импульс".

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