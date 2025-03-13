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Дуда закликав країни НАТО збільшити видатки на оборону до 3% ВВП

Новини — Четвер, 13 березня 2025, 13:33 — Марія Ємець

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни НАТО збільшити цільовий показник витрат на оборону до мінімум 3% ВВП та нагадав, що пропонує обговорити це на літньому саміті у Гаазі. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euronews.

Дуда у середу відзначив 26-ту річницю членства Польщі у НАТО і звернувся листом до лідерів країн Північноатлантичного альянсу, у якому закликав їх збільшити обов’язковий поріг витрат на оборону з 2% до щонайменш 3% ВВП. 

"Під час мого останнього візиту до штаб-квартири НАТО я подав офіційне прохання генсеку НАТО Марку Рютте щодо того, щоб на наступному саміті у Гаазі ми підняли питання про збільшення оборонних витрат країн-членів до щонайменш 3% ВВП. У нас більше немає часу на розмови. Потрібні рішення. Потрібно діяти вже зараз", – наголосив він. 

"Немає сильної Європи без США і НАТО, так само як немає сильного НАТО без Європи, яка бере на себе зобов’язання", – зазначив президент Польщі. 

Нещодавно Дуда передав спікеру Сейму проєкт поправок до Конституції, які передбачають обов'язкове виділення на оборону не менше 4% ВВП.

Нагадаємо, на позачерговому безпековому саміті Євросоюзу 6 березня лідери країн-членів підтримали ініціативу Єврокомісії щодо посилення оборонної спроможності ЄС та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.

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Польща Розширення НАТО Дуда
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