Дуда призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО увеличить целевой показатель расходов на оборону до минимум 3% ВВП и напомнил, что предлагает обсудить это на летнем саммите в Гааге.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews.

Дуда в среду отметил 26-ю годовщину членства Польши в НАТО и обратился с письмом к лидерам стран Североатлантического альянса, в котором призвал их увеличить обязательный порог расходов на оборону с 2% до минимум 3% ВВП.

"Во время моего последнего визита в штаб-квартиру НАТО я подал официальную просьбу генсеку НАТО Марку Рютте о том, чтобы на следующем саммите в Гааге мы подняли вопрос об увеличении оборонных расходов стран-членов до минимум 3% ВВП. У нас больше нет времени на разговоры. Нужны решения. Нужно действовать уже сейчас", – подчеркнул он.

"Нет сильной Европы без США и НАТО, так же как нет сильного НАТО без Европы, которая берет на себя обязательства", – отметил президент Польши.

Недавно Дуда передал спикеру Сейма проект поправок в Конституцию, которые предусматривают обязательное выделение на оборону не менее 4% ВВП.

Напомним, на внеочередном саммите по безопасности ЕС 6 марта лидеры стран-членов поддержали инициативу Еврокомиссии по усилению оборонной способности ЕС и предлагают Совету ЕС срочно рассмотреть возможность привлечения 150 млрд евро кредитных средств на оборонные закупки.