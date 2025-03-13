Стармер: Україна потребує гарантій безпеки, бо амбіції Путіна "ледве замасковані"

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер закликав союзників чинити більший тиск на Росію і запропонувати Україні гарантії безпеки, аби захистити її від "ледве замаскованих" амбіцій очільника Кремля Владіміра Путіна.

Його слова цитує газета The Guardian, пише "Європейська правда".

Ці слова з’явилися на тлі того, що помічник кремлівського правителя Юрій Ушаков заявив, що Росія не хоче тимчасового перемир’я у розв’язаній нею війні проти України.

Стармер заявив, що він "не зовсім здивований" такою відповіддю Росії. Відтак він закликав союзників докласти більше зусиль, щоб чинити тиск на Москву і запропонувати Україні гарантії безпеки, щоб захистити її від амбіцій Путіна.

"Мене не зовсім дивує, що Росія займає таку позицію. Вони дали це зрозуміти досить чітко. Вони неодноразово давали це зрозуміти", – сказав він.

Британський прем’єр відзначив те, що у вівторок, 11 березня, був "досягнутий прогрес".

"Я сподівався, що після вівторка м'яч опиниться на російському полі, де на Росію буде чинитися тиск. Зараз це сталося. Це добре, тому що Росія – агресор", – заявив він.

Стармер наголосив, що "Путін має амбіції, які погано маскуються".

Відповідаючи на запитання щодо наступних кроків, він сказав, що наразі потрібно "працювати з союзниками, працювати з США, працювати з Україною".

У контексті цього Стармер згадав, що у суботу, 15 березня, він організує зустріч, щоб зібрати ряд лідерів разом, "щоб побачити, якого подальшого прогресу ми можемо досягти, але тривалого і безпечного миру з суверенітетом і безпекою України".

"Але це має бути мир, де угода буде захищена, тому що ми вже мали угоду раніше, і вона не була дотримана, тому що Росія просто порушувала її", – додав він.

Стармер також окремо звернув увагу на протидію Кремля пропозиціям надати Україні додаткові гарантії безпеки.

"Його реакція (Кремля, – Ред.) підкріплює моє тверде переконання, що якщо угода не захищена гарантіями безпеки, то він її порушить у свій час", – підсумував британський прем’єр.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

Варто звернути увагу на те, що 13 березня ввечері спеціальний посланник президента США Стів Віткофф зустрінеться з Путіним у Москві.

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