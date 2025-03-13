Стармер: Украина нуждается в гарантиях безопасности, потому что амбиции Путина "едва замаскированы"

Премьер Великобритании Кир Стармер призвал союзников оказывать большее давление на Россию и предложить Украине гарантии безопасности, чтобы защитить ее от "едва замаскированных" амбиций главы Кремля Владимира Путина.

Его слова цитирует газета The Guardian, пишет "Европейская правда".

Эти слова появились на фоне того, что помощник кремлевского правителя Юрий Ушаков заявил, что Россия не хочет временного перемирия в развязанной ею войне против Украины.

Стармер заявил, что он "не совсем удивлен" таким ответом России. Поэтому он призвал союзников приложить больше усилий, чтобы оказать давление на Москву и предложить Украине гарантии безопасности, чтобы защитить ее от амбиций Путина.

"Меня не совсем удивляет, что Россия занимает такую позицию. Они дали это понять достаточно четко. Они неоднократно давали это понять", – сказал он.

Британский премьер отметил то, что во вторник, 11 марта, был "достигнут прогресс".

"Я надеялся, что после вторника мяч окажется на российском поле, где на Россию будет оказываться давление. Сейчас это произошло. Это хорошо, потому что Россия – агрессор", – заявил он.

Стармер подчеркнул, что "у Путина есть амбиции, которые плохо маскируются".

Отвечая на вопрос о следующих шагах, он сказал, что сейчас нужно "работать с союзниками, работать с США, работать с Украиной".

В контексте этого Стармер вспомнил, что в субботу, 15 марта, он организует встречу, чтобы собрать ряд лидеров вместе, "чтобы увидеть, какого дальнейшего прогресса мы можем достичь, но длительного и безопасного мира с суверенитетом и безопасностью Украины".

"Но это должен быть мир, где соглашение будет защищено, потому что мы уже имели соглашение раньше, и оно не было соблюдено, потому что Россия просто нарушала его", – добавил он.

Стармер также отдельно обратил внимание на противодействие Кремля предложениям предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности.

"Его реакция (Кремля. – Ред.) подкрепляет мое твердое убеждение, что если соглашение не защищено гарантиями безопасности, то он его нарушит в свое время", – подытожил британский премьер.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

Стоит обратить внимание на то, что 13 марта вечером специальный посланник президента США Стив Уиткофф встретится с Путиным в Москве.

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