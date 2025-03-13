Рютте говорит, что члены НАТО отстают от РФ и Китая в производстве оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены Альянса отстают от России и Китая в производстве оружия.

Об этом он сказал во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Рютте считает, что НАТО нужно производить больше оружия.

"Мы делаем недостаточно. Ни в США, ни в Европе. Мы отстаем, если сравнивать с русскими и китайцами", – заявил он.

Также генеральный секретарь НАТО добавил, что Соединенные Штаты имеют "сильную" оборонную промышленность, но нужно сделать больше для "наращивания" производства.

Во время пресс-конференции Трамп заявил, что его действиясделали НАТО сильнее.

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон допустил, что Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США. Также Макрон высказал мнение, что Европе пора увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП.

А 4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.