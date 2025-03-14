Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф після зустрічей у Москві привезе до США оцінки, згідно з якими Дональд Трамп ухвалить подальші рішення для врегулювання російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів в ефірі Fox News.

Волц сказав, що адміністрація Трампа має "обережний оптимізм" після останньої зустрічі з українською делегацією у Джидді та заяви Владіміра Путіна щодо його умов завершити бойові дії. Він зазначив, що Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віткофф ознайомить його з результатами переговорів у Москві.

"Я розмовляв зі своїм колегою, спецпосланцем Віткоффом, який побував там (у Москві), і він везе нам оцінки, згідно з якими президент Трамп ухвалить рішення про подальші кроки", – сказав Волц.

"Звичайно обидві сторони мають свої вимоги, і звичайно, обидві сторони повинні будуть піти на якісь компроміси", – додав радник Трампа.

Раніше повідомлялося, що Віткофф має зустрітися в Москві з лідером Росії Владіміром Путіним.

Тим часом, за даними ЗМІ, розвідка США оцінює, що Путін не відступив від своєї мети контролювати Україну на тлі намагань адміністрації Трампа зупинити бойові дії в Україні.