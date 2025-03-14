Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после встреч в Москве привезет в США оценки, согласно которым Дональд Трамп примет дальнейшие решения для урегулирования российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в эфире Fox News.

Уолц сказал, что администрация Трампа имеет "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинской делегацией в Джидде и заявления Владимира Путина о его условиях завершить боевые действия. Он отметил, что Трамп примет дальнейшие решения после того, как Виткофф ознакомит его с результатами переговоров в Москве.

"Я разговаривал со своим коллегой, спецпосланником Уиткоффом, который побывал там (в Москве), и он везет нам оценки, согласно которым президент Трамп примет решение о дальнейших шагах", – сказал Волц.

"Конечно обе стороны имеют свои требования, и конечно, обе стороны должны будут пойти на какие-то компромиссы", – добавил советник Трампа.

Ранее сообщалось, что Уиткофф должен встретиться в Москве с лидером России Владимиром Путиным.

Между тем, по данным СМИ, разведка США оценивает, что Путин не отступил от своей цели контролировать Украину на фоне попыток администрации Трампа остановить боевые действия в Украине.