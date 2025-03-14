Суд в Финляндии дал пожизненное командиру группировки "Русич" за военные преступления в Украине

В Финляндии окружной суд Хельсинки в пятницу признал основателя и бывшего командира военной группировки "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского) виновным в совершении военных преступлений в Украине и приговорил его к пожизненному заключению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Обвинение в ходе заседания утверждало, что имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что Торден совершил пять преступных деяний в Луганской области 5 сентября 2014 года. Суд отклонил одно из обвинений.

Обвинения связаны с деятельностью Тордена в военной неонацистской группировке "Русич", которая воевала на стороне боевиков так называемой "ЛНР", поддерживаемых Россией.

В обвинительном акте говорилось, что он как заместитель командира отдавал приказы и сам расстреливал украинских военных. Доказательства преступлений в основном состоят из видеозаписей, поскольку группировка снимала и публиковала эти ролики.

На суде Торден отверг все обвинения и отрицал свою причастность к военным преступлениям.

В феврале прошлого года Тордена приговорили в Финляндии к двум годам тюремного заключения за двукратное нарушение запрета на въезд.

В декабре 2023 года финский Верховный суд принял решение, что мужчину нельзя экстрадировать в Украину, потому что его там якобы ждет обращение, унижающее человеческое достоинство.

Уже в октябре 2024 года стало известно, что Центральная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении Петровского.