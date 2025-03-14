Прем’єр Греції провів перестановки в уряді на тлі масштабних протестів

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про перестановки в уряді на тлі масових протестів у зв’язку зі смертельною залізничною катастрофою 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Як зазначено, близький соратник Міцотакіса Костіс Хатзідакіс, який раніше обіймав посаду міністра фінансів, був призначений заступником прем'єр-міністра, що дає йому ключову роль у нагляді за великими урядовими проєктами.

Його місце в міністерстві фінансів займе Кіріакос Пієракакіс, який раніше обіймав посаду міністра освіти.

Серед інших ключових міністерств з новими очільниками – міністерства енергетики, судноплавства, освіти та міграції.

Глави міністерств закордонних справ та оборони залишаються незмінними.

Джерела в уряді заявили, що ці перестановки є "значним оновленням", підкресливши, що прем'єр-міністр надав "можливості для молодих талантів".

Вони додали, що "уряд еволюціонує як у поколінні, так і в філософії" з метою підвищення "ефективності та швидкості".

Новий уряд буде приведений до присяги в суботу об 11 годині ранку.

Джерела Reuters напередодні розповідали, що Міцотакіс намагається зміцнити підтримку на тлі масових протестів, що охопили країну.

Наприкінці лютого сотні тисяч греків вийшли на вулиці, щоб відзначити другу річницю найстрашнішої залізничної катастрофи в країні, яка забрала життя 57 людей, більшість з яких були студентами, вимагаючи справедливості для жертв.

Родичі жертв критикують правоцентристський уряд за те, що він не ініціював і не підтримав парламентське розслідування щодо політичної відповідальності за катастрофу.

5 березня парламент Греції проголосував за створення комітету для розслідування того, як міністр впорався з наслідками смертельної залізничної катастрофи 2023 року.

Катастрофа в Темпе 28 лютого 2023 року, коли пасажирський потяг лоб у лоб зіткнувся із зустрічним вантажним потягом, стала найстрашнішою залізничною аварією в Греції.