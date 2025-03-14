Премьер Греции провел перестановки в правительстве на фоне масштабных протестов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о перестановках в правительстве на фоне массовых протестов в связи со смертельной железнодорожной катастрофой 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Как указано, близкий соратник Мицотакиса Костис Хатзидакис, который ранее занимал должность министра финансов, был назначен заместителем премьер-министра, что дает ему ключевую роль в надзоре за крупными правительственными проектами.

Его место в министерстве финансов займет Кириакос Пиеракакис, ранее занимавший должность министра образования.

Среди других ключевых министерств с новыми руководителями – министерства энергетики, судоходства, образования и миграции.

Главы министерств иностранных дел и обороны остаются неизменными.

Источники в правительстве заявили, что эти перестановки являются "значительным обновлением", подчеркнув, что премьер-министр предоставил "возможности для молодых талантов".

Они добавили, что "правительство эволюционирует как в поколении, так и в философии" с целью повышения "эффективности и скорости".

Новое правительство будет приведено к присяге в субботу в 11 часов утра.

Источники Reuters накануне рассказывали, что Мицотакис пытается укрепить поддержку на фоне массовых протестов, охвативших страну.

В конце февраля сотни тысяч греков вышли на улицы, чтобы отметить вторую годовщину самой страшной железнодорожной катастрофы в стране, которая унесла жизни 57 человек, большинство из которых были студентами, требуя справедливости для жертв.

Родственники жертв критикуют правоцентристское правительство за то, что оно не инициировало и не поддержало парламентское расследование относительно политической ответственности за катастрофу.

5 марта парламент Греции проголосовал за создание комитета для расследования того, как министр справился с последствиями смертельной железнодорожной катастрофы 2023 года.

Катастрофа в Темпе 28 февраля 2023 года, когда пассажирский поезд лоб в лоб столкнулся со встречным грузовым поездом, стала самой страшной железнодорожной аварией в Греции.