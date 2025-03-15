Президентка Європейського центробанку: тарифи Трампа передусім шкодять США
Торгова війна, розв'язана президентом США Дональдом Трампом, матиме далекосяжні економічні наслідки і для її ініціаторів, заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.
Як повідомляє "Європейська правда", слова президентки ЄЦБ наводить dpa.
Непостійна тарифна політика Трампа з заходами і контрзаходами викликає занепокоєння, вважає Лагард.
"Якби ми перейшли до реальної торговлї війни, коли торгівля значно знизиться, це мало б серйозні наслідки для зростання і цін у всьому світі, але особливо в Сполучених Штатах", – сказала Лагард.
Водночас, за її словами, тарифна політика нової адміністрації США створила "такий рівень невизначеності, якого ми не бачили вже давно".
"Будь-яка торгова війна завдасть шкоди світовій економіці", – сказала Лагард, підкресливши, що постраждають усі сторони.
Однак Лагард відзначила і дещо позитивне в нинішній ситуації, заявивши, що це стане "сигналом, від якого Європа прокинеться".
Як відомо, Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.
У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.
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