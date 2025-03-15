Президент Европейского центробанка: Тарифы Трампа прежде всего вредят США
Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, будет иметь далеко идущие экономические последствия и для ее инициаторов, заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Как сообщает "Европейская правда", слова президента ЕЦБ приводит dpa.
Непостоянная тарифная политика Трампа с мерами и контрмерами вызывает беспокойство, считает Лагард.
"Если бы мы перешли к реальной торговой войне, когда торговля значительно снизится, это имело бы серьезные последствия для роста и цен во всем мире, но особенно в Соединенных Штатах", – сказала Лагард.
В то же время, по ее словам, тарифная политика новой администрации США создала "такой уровень неопределенности, которого мы не видели уже давно".
"Любая торговая война нанесет ущерб мировой экономике", – сказала Лагард, подчеркнув, что пострадают все стороны.
Однако Лагард отметила и кое-что позитивное в нынешней ситуации, заявив, что это станет "сигналом, от которого Европа проснется".
Как известно, Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.
В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 млрд евро.
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