В Румынии не допустили к президентским выборам одиозную Шошоаке

Центральное избирательное бюро Румынии в субботу не допустило к участию в президентских выборах скандального лидера партии SOS Диану Шошоаке.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

За отклонение кандидатуры Шошоаке проголосовали 10 членов Бюро, а за принятие – 3.

Сама Шошоаке отреагировал на решение по ее кандидатуре сообщением в Facebook, процитировав крылатое латинское выражение "Ad augusta per angusta", что означает "высоких целей достигают, преодолев большие трудности".

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Шошоаке хотела баллотироваться на президентских выборах 2024 года (первый тур которых в итоге отменили), но суд решил, что лицо с такими взглядами не может претендовать на высший пост.

15 марта – последний день, когда можно подать в Центральное избирательное бюро (ЦИК) кандидатуры на президентские выборы, которые состоятся 4 мая.

В настоящее время было подано 14 кандидатур, четыре из которых были отклонены, в том числе скандального ультраправого политика Келина Джорджеску.