В Румынии не допустили к президентским выборам одиозную Шошоаке
Центральное избирательное бюро Румынии в субботу не допустило к участию в президентских выборах скандального лидера партии SOS Диану Шошоаке.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
За отклонение кандидатуры Шошоаке проголосовали 10 членов Бюро, а за принятие – 3.
Сама Шошоаке отреагировал на решение по ее кандидатуре сообщением в Facebook, процитировав крылатое латинское выражение "Ad augusta per angusta", что означает "высоких целей достигают, преодолев большие трудности".
Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.
Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".
Шошоаке хотела баллотироваться на президентских выборах 2024 года (первый тур которых в итоге отменили), но суд решил, что лицо с такими взглядами не может претендовать на высший пост.
15 марта – последний день, когда можно подать в Центральное избирательное бюро (ЦИК) кандидатуры на президентские выборы, которые состоятся 4 мая.
В настоящее время было подано 14 кандидатур, четыре из которых были отклонены, в том числе скандального ультраправого политика Келина Джорджеску.