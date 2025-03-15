Зеленський: прислухатися до думки росіян щодо миротворців – поганий сигнал

Президент Володимир Зеленський вважає поганим сигналом прислухатися до думки росіян у питанні потенційного миротворчого контингенту.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час відеоконференції "коаліції охочих", яку зібрав прем'єр Британії Кір Стармер, текст виступу наводять на сайті президента.

"А ще це дуже поганий сигнал – прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи", – сказав Зеленський.

"Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа – вирішувати щось про безпеку України та Європи", – наголосив він.

Як відомо, російські посадовці різного рівня, зокрема глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявляли, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.

А міністри оборони п'яти провідних європейських держав провели в середу переговори в Парижі, щоб скоординувати підтримку України. Вони знову зустрінуться наступного тижня, щоб продовжити обговорення "військового планування" на випадок досягнення мирного врегулювання в Україні.