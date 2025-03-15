Президент Владимир Зеленский считает плохим сигналом прислушиваться к мнению россиян в вопросе потенциального миротворческого контингента.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время видеоконференции "коалиции желающих", которую собрал премьер Великобритании Кир Стармер, текст выступления приводят на сайте президента.

"А еще это очень плохой сигнал – прислушиваться к мнению россиян относительно контингента. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и для Европы", – сказал Зеленский.

"Если Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но это не его дело – решать что-то о безопасности Украины и Европы", – подчеркнул он.

Как известно, российские чиновники разного уровня, в частности глава МИД России Сергей Лавров заявляли, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

По данным агентства Bloomberg, Франция и Британия ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции желающих" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.

А министры обороны пяти ведущих европейских государств провели в среду переговоры в Париже, чтобы скоординировать поддержку Украины. Они снова встретятся на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение "военного планирования" на случай достижения мирного урегулирования в Украине.