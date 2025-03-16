В Северной Македонии погибли более 50 человек в результате пожара на концерте

В Северной Македонии в результате пожара на концерте в клубе погибли более 50 человек.

Об этом сообщает македонское агентство MIA со ссылкой на МВД страны, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, трагедия произошла в городе Кочаны в ночь на 16 марта, около 03:00.

Пожар произошел во время концерта группы DNK в клубе "Пулс". Предварительная причина возгорания – использование пиротехнических средств.

Глава внутриполитического ведомства страны Панси Тошковски заявил, что в результате пожара погиб 51 человек.

Более сотни пострадавших доставлены в больницы разных городов страны.

В Париже 27 января в результате крупного пожара серьезно пострадала башня исторического здания, где расположена мэрия одного из округов.

В нидерландском городе Арнем в ночь на 6 марта начался пожар в одном из зданий в историческом центре, после чего огонь распространился на более десятка домов XVIII-XIX веков.