Партия пророссийского экс-премьера Чехии несколько потеряла в рейтинге

Движение ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша продолжает лидировать среди чешских избирателей, за последнюю неделю потерял почти два процентных пункта рейтинга.

Об этом свидетельствует опрос фирмы STEM, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Согласно последнему опросу, поддержка ANO за неделю упала почти на два процентных пункта – с 35,6% до 33,7%.

Нынешние партии коалиции, объединенные в блок Spolu ("Вместе"), могут рассчитывать на 17,3% голосов и занимают второе место в опросе STEM, причем их результат за неделю не изменился.

Партия действующей коалиции "Мэры и независимые" (STAN) пользуется поддержкой 10,6% респондентов, а ультраправая "Свобода и прямая демократия" (SPD) – 8,9%.

Также проходной барьер в опросе STEM преодолела бы Партия пиратов, которая в прошлом году вышла из правительственной коалиции Чехии (6,9%), крайне левые из партии "Хватит!" (5,9%) и ультраправые популисты из движения "Автомобилисты за себя" (5,3%).

ANO Бабиша стабильно лидирует в опросах в последние месяцы на фоне разочарования экономической политикой действующего правительства. На последних местных выборах в сентябре 2024 года она получила большинство мест.

Ранее в ANO обещали отменить инициативу по поставке сотен тысяч артиллерийских снарядов Украине в случае прихода к власти.

Парламентские выборы в Чехии запланированы на осень 2025 года.