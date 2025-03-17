Каллас об условиях РФ по прекращению огня: это говорит о том, что она не хочет мира

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что условия, выдвинутые Россией относительно американского предложения прекратить огонь, дают основания сомневаться в том, хочет ли она мира.

Об этом Каллас сказала в понедельник, 17 марта, в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда".

Глава дипломатии ЕС рассказала, что на повестке дня есть много вопросов, в частности Украина.

"Мы действительно приветствуем переговоры в Джидде и их результат. Теперь нам нужно реально увидеть, что мяч на стороне России и какие условия они выдвигают, а это большой вопрос, хотят ли они мира", – отметила она.

Отвечая на вопрос относительно выдвинутых россиянами "условий" для прекращения огня, Каллас заявила, что это "свидетельствует о том, что они на самом деле не хотят мира".

"Те условия, которые они выдвинули, свидетельствуют о том, что они на самом деле не хотят мира, потому что они выдвигают в качестве условий все свои конечные цели, которых они хотят достичь от войны", – добавила она.

13 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что "согласен" с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

В Кремле также заявили, что через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" американскому президенту Дональду Трампу.

Сам Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

17 марта Трамп заявил, что планирует пообщаться с главой Кремля во вторник, 18 марта.