Уповноважений президента припустив, що санкції проти РФ можуть бути скасовані за певних умов

Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк припустив, що західні санкції проти Росії можуть бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість в Україні.

Про це він сказав у інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

За словами Власюка, економічні обмеження, ембарго і заборони на імпорт російських енергоносіїв – "мають свої цілі, які можуть підштовхнути Росію до припинення агресії і змусити її укласти угоду про тривалий мир", а не просто бути "покаранням будь-якого роду".

Він зазначив, що наразі "передчасно говорити про те, яке саме зняття санкцій має бути частиною будь-яких угод".

"Ми просто хочемо зараз переконатися, що спочатку Росія зробить суттєві кроки в цьому напрямку, а потім вже можна буде говорити про зняття санкцій", – сказав український посадовець.

Власюк стверджує, що вже видно, що "росіяни намагаються ставити питання про те, чи варто скасовувати ці санкції, принаймні деякі з них, що дає змогу краще зрозуміти, які санкції є найболючішими".

"Завжди корисно знати, що є найболючішим, і ми повинні використовувати цей важіль з розумом", – наголосив він.

За словами Власюка, в рамках будь-якої довгострокової угоди, яка повинна забезпечити гарантії безпеки для України, Київ буде домагатися "справедливості для народу", що, ймовірно, включатиме "компенсацію для українців".

Попри те, що Росія продовжує залежати від видобутку викопного палива для виплати зарплат солдатам і закупівлі військової техніки, її енергетичні доходи скоротилися на мільярди в результаті санкцій і втрати бізнесу із Заходом.

Відтак Власюк порушив питання перспективи укладення європейськими країнами нових угод про купівлю російської нафти й газу, якщо і коли війна закінчиться.

"Росія має великий потенціал, особливо в енергетичних ресурсах, і було б, мабуть, нерозумно не спробувати його використати", – заявив він.

Він висловив сподівання, що Україна ніколи більше не опиниться в ситуації повної залежності від російської енергії.

"Але якщо РФ колись повернеться до більш-менш нормальної політики щодо своїх партнерів і сусідів, я вважаю, що її не варто виключати з конкурентних ринків", – додав він.

Нещодавно глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність суттєво посилити санкції проти Росії, якщо це буде потрібно для врегулювання війни в Україні.

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

Того ж дня "ЄвроПравда" з посиланням на співрозмовників писала, що посли ЄС погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.