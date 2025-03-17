Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк предположил, что западные санкции против России могут быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость в Украине.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

По словам Власюка, экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоносителей "имеют свои цели, которые могут подтолкнуть Россию к прекращению агрессии и заставить ее заключить соглашение о длительном мире", а не просто быть "наказанием любого рода".

Он отметил, что пока "преждевременно говорить о том, какое именно снятие санкций должно быть частью любых соглашений".

"Мы просто хотим сейчас убедиться, что сначала Россия сделает существенные шаги в этом направлении, а потом уже можно будет говорить о снятии санкций", – сказал украинский чиновник.

Власюк утверждает, что уже видно, что "россияне пытаются ставить вопрос о том, стоит ли отменять эти санкции, по крайней мере некоторые из них, что позволяет лучше понять, какие санкции являются самыми болезненными".

"Всегда полезно знать, что является самым болезненным, и мы должны использовать этот рычаг с умом", – подчеркнул он.

По словам Власюка, в рамках любого долгосрочного соглашения, которое должно обеспечить гарантии безопасности для Украины, Киев будет добиваться "справедливости для народа", что, вероятно, будет включать "компенсацию для украинцев".

Несмотря на то, что Россия продолжает зависеть от добычи ископаемого топлива для выплаты зарплат солдатам и закупки военной техники, ее энергетические доходы сократились на миллиарды в результате санкций и потери бизнеса с Западом.

Поэтому Власюк поднял вопрос перспективы заключения европейскими странами новых соглашений о покупке российской нефти и газа, если и когда война закончится.

"Россия имеет большой потенциал, особенно в энергетических ресурсах, и было бы, пожалуй, глупо не попытаться его использовать", – заявил он.

Он выразил надежду, что Украина никогда больше не окажется в ситуации полной зависимости от российской энергии.

"Но если РФ когда-то вернется к более-менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей, я считаю, что ее не стоит исключать из конкурентных рынков", – добавил он.

Недавно глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил о готовности существенно усилить санкции против России, если это потребуется для урегулирования войны в Украине.

14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.

В тот же день "ЕвроПравда" со ссылкой на собеседников писала, что послы ЕС согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.