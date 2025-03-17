У першому турі виборів президента румуни найбільше підтримують ультраправого кандидата

У першому турі повторних президентських виборів у Румунії, які відбудуться в травні, переміг би крайній правий кандидат, але в другому турі перевагу має мер Бухареста Нікушор Дан.

Про це свідчать результати опитування AtlasIntel, які наводить Reuters, передає "Європейська правда".

Румунія має провести повторні президентські вибори у два тури 4 і 18 травня після того, як у грудні Конституційний суд визнав недійсним перше голосування на тлі звинувачень у втручанні Росії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, який лідирував на виборах.

Після того, як кандидатура Джорджеску була заблокована Конституційним судом, двоє відмих ультраправих політиків – лідер партії AUR Джордже Сіміон та лідерка партії POT Анамарія Гавріле – домовились, що якщо обидві кандидатуру будуть затверджені, то балотуватися буде хтось один.

Наразі Центральне виборче бюро прийняло обидві кандидатури, але поки що немає рішення про те, хто з них зніметься з виборів.

Опитування AtlasIntel, проведене 13-15 березня, показало, що або Сіміон, або Гавріле отримають найбільшу кількість голосів у першому турі.

Згідно з опитуванням, Сіміон отримав би 30,4% голосів у першому турі, якби він був кандидатом від ультраправих, а Гавріле – 30,2%, якби балотувалася вона.

Однак мер Бухареста Нікушор Дан, який балотується як незалежний кандидат, швидше за все, переможе у вирішальному другому турі завдяки своїй широкій підтримці серед різних демографічних груп виборців, хоча багато хто з опитаних не визначився з вибором.

Румунські ультраправі партії загалом займають проросійську позицію у зовнішній політиці і виступають проти надання військової допомоги Україні – позиція, яка поставить Бухарест у протиріччя з Європейським Союзом і НАТО, якщо президентом стане Сіміон або Гавріле.

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