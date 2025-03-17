В первом туре выборов президента румыны больше всего поддерживают ультраправого кандидата

В первом туре повторных президентских выборов в Румынии, которые состоятся в мае, победил бы крайне правый кандидат, но во втором туре преимущество имеет мэр Бухареста Никушор Дан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса AtlasIntel, которые приводит Reuters, передает "Европейская правда".

Румыния должна провести повторные президентские выборы в два тура 4 и 18 мая после того, как в декабре Конституционный суд признал недействительным первое голосование на фоне обвинений во вмешательстве России в пользу ультраправого кандидата Келина Джорджеску, который лидировал в голосовании.

После того как кандидатура Джорджеску была заблокирована Конституционным судом, двое видных ультраправых политиков – лидер партии AUR Джордже Симион и лидер партии POT Анамария Гавриле – договорились, что если обе кандидатуры будут утверждены, то баллотироваться будет кто-то один.

Сейчас Центральное избирательное бюро приняло обе кандидатуры, но пока нет решения о том, кто из них снимет свою кандидатуру.

Опрос AtlasIntel, проведенный 13-15 марта, показал, что либо Симион, либо Гавриле получат наибольшее количество голосов в первом туре.

Согласно опросу, Симион получил бы 30,4% голосов в первом туре, если бы он был кандидатом от ультраправых, а Гавриле – 30,2%, если бы она баллотировалась.

Однако мэр Бухареста Дан, который баллотируется как независимый кандидат, скорее всего, победит в решающем втором туре благодаря своей широкой поддержке среди различных демографических групп избирателей, хотя многие из опрошенных не определились с выбором.

Румынские ультраправые партии в целом занимают пророссийскую позицию во внешней политике и выступают против предоставления военной помощи Украине – позиция, которая поставит Бухарест в противоречие с Европейским Союзом и НАТО, если президентом станет Симион или Гавриле.

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