Країни ЄС приймуть на лікування постраждалих у смертоносній пожежі в Північній Македонії

Країни ЄС погодились прийняти на лікування постраждалих внаслідок смертоносної пожежі, яка сталась у неділю в одному з нічних клубів міста Кочани, що у Північній Македонії.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Північна Македонія активувала Механізм цивільного захисту ЄС з проханням про допомогу в евакуації 15 пацієнтів з важкими опіками.

Хорватія, Греція, Румунія, Словенія, Швеція, Литва, Угорщина, Люксембург, а також Норвегія (яка не є членом ЄС) запропонували допомогу через цей механізм.

Уже кілька пацієнтів були евакуйовані Люксембургом до Угорщини, а Румунія перевозить пацієнтів до Литви.

Наразі ЄС координує транспортування інших пацієнтів до країн, які запропонували лікування.

ЄС підтримує тісний контакт із національною владою Північної Македонії і готовий мобілізувати додаткову допомогу, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, трагедія в місті Кочани сталась близько 03:00 у ніч проти 16 березня. Попередньою причиною пожежі називають використання піротехніки.

За останніми даними, жертвами пожежі стали 59 осіб.

Влада Північної Македонії оголосила семиденну жалобу у зв'язку із трагедією.