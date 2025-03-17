Страны ЕС примут на лечение пострадавших в смертоносном пожаре в Северной Македонии

Страны ЕС согласились принять на лечение пострадавших в результате смертоносного пожара, который произошел в воскресенье в одном из ночных клубов города Кочаны, что в Северной Македонии.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Северная Македония активировала Механизм гражданской защиты ЕС с просьбой о помощи в эвакуации 15 пациентов с тяжелыми ожогами.

Хорватия, Греция, Румыния, Словения, Швеция, Литва, Венгрия, Люксембург, а также Норвегия (которая не является членом ЕС) предложили помощь через этот механизм.

Уже несколько пациентов были эвакуированы Люксембургом в Венгрию, а Румыния перевозит пациентов в Литву.

Сейчас ЕС координирует транспортировку других пациентов в страны, которые предложили лечение.

ЕС поддерживает тесный контакт с национальными властями Северной Македонии и готов мобилизовать дополнительную помощь, если это потребуется.

Напомним, трагедия в городе Кочаны произошла около 03:00 в ночь на 16 марта. Предварительной причиной пожара называют использование пиротехники.

По последним данным, жертвами пожара стали 59 человек.

Власти Северной Македонии объявили семидневный траур в связи с трагедией.