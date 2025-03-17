Страны ЕС примут на лечение пострадавших в смертоносном пожаре в Северной Македонии
Страны ЕС согласились принять на лечение пострадавших в результате смертоносного пожара, который произошел в воскресенье в одном из ночных клубов города Кочаны, что в Северной Македонии.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
Северная Македония активировала Механизм гражданской защиты ЕС с просьбой о помощи в эвакуации 15 пациентов с тяжелыми ожогами.
Хорватия, Греция, Румыния, Словения, Швеция, Литва, Венгрия, Люксембург, а также Норвегия (которая не является членом ЕС) предложили помощь через этот механизм.
Уже несколько пациентов были эвакуированы Люксембургом в Венгрию, а Румыния перевозит пациентов в Литву.
Сейчас ЕС координирует транспортировку других пациентов в страны, которые предложили лечение.
ЕС поддерживает тесный контакт с национальными властями Северной Македонии и готов мобилизовать дополнительную помощь, если это потребуется.
Напомним, трагедия в городе Кочаны произошла около 03:00 в ночь на 16 марта. Предварительной причиной пожара называют использование пиротехники.
По последним данным, жертвами пожара стали 59 человек.
Власти Северной Македонии объявили семидневный траур в связи с трагедией.