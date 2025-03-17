Каллас: ЕС посмотрит, что может сделать с финансированием "Радио Свобода"

У Европейского Союза нет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но нужно изучить ситуацию и понять, каким образом ЕС может помочь проекту, который является "маяком демократии".

Об этом заявила Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 17 марта, передает корреспондент "Европейской правды".

Главный дипломат ЕС подчеркнула, что во время заседания глав МИД ЕС было принято решение обсудить ситуацию вокруг "Радио Свобода" и найти путь, как Европа может помочь этому важному для демократии медиа.

"Печально слышать, что США прекращают финансирование ("Радио Свобода"). Теперь перед нами встает вопрос, можем ли мы прийти со своим финансированием, чтобы заполнить пустоту, которую оставляют США", – сказала Кая Каллас.

"Ответ на этот вопрос заключается в том, что это не произойдет автоматически, потому что у нас есть много организаций, которые обращаются к нам с такой же просьбой", – добавила она.

Главный дипломат ЕС рассказала, что министры иностранных дел 17 марта "действительно подтолкнули нас к тому, чтобы обсудить этот вопрос и найти путь".

"Поэтому это задача для нашей стороны – посмотреть, что мы можем сделать", – резюмировала Каллас.

Она назвала "Радио Свобода" "маяком демократии", который является очень ценным с этой точки зрения.

Ранее в ЕС, комментируя решение администрации США во главе с Дональдом Трампом прекратить финансирование "Радио Свобода" и фактическую остановку вещания "Голоса Америки", заявили, что это будет играть на руку общим врагам.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Также возникли проблемы у "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.