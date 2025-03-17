У Північній Македонії тисячі людей вийшли на протест через смертоносну пожежу

У Північній Македонії тисячі людей вийшли у понеділок на акцію, вимагаючи справедливості для 59 жертв пожежі, яка спалахнула в одному з нічних клубів міста Кочани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Учасники акції вимагали покласти край корупції, яка, на їхню думку, стала причиною однієї з найстрашніших трагедій в країні за останні роки.

"Я хочу, щоб усі, хто допомагав цьому місцю продовжувати свою діяльність, були посаджені до в'язниці. Нам потрібні зміни, тому що це корумпована країна", – сказав 16-річний Йован, який розповів, що втратив друга під час пожежі.

Акція зібралась на центральній площі міста Кочани. Люди обіймалися і плакали, шикуючись у чергу, щоб запалити свічки в пам'ять про загиблих і написати слова співчуття.

Reuters

Reuters

Деякі тримали плакати з написами: "Ми помираємо не від нещасних випадків, ми помираємо від корупції" і "Тут все законно, якщо у вас є зв'язки".

На короткий час спалахнуло насильство, коли група людей розбила камінням вікна пабу, яким, за словами трьох протестувальників, керував той самий чоловік, що й був власником нічного клубу, де сталась пожежа.

У столиці Північної Македонії Скоп’є сотні людей зібрались на пікет у центрі міста.

Нагадаємо, трагедія в місті Кочани сталась близько 03:00 у ніч проти 16 березня. Попередньою причиною пожежі називають використання піротехніки.

За останніми даними, жертвами пожежі стали 59 осіб.

Влада Північної Македонії оголосила семиденну жалобу у зв'язку із трагедією.