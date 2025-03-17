В Северной Македонии тысячи людей вышли на протест из-за смертоносного пожара

В Северной Македонии тысячи людей вышли в понедельник на акцию, требуя справедливости для 59 жертв пожара, который вспыхнул в одном из ночных клубов города Кочаны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Участники акции требовали положить конец коррупции, которая, по их мнению, стала причиной одной из самых страшных трагедий в стране за последние годы.

"Я хочу, чтобы все, кто помогал этому месту продолжать свою деятельность, были посажены в тюрьму. Нам нужны изменения, потому что это коррумпированная страна", – сказал 16-летний Йован, который рассказал, что потерял друга во время пожара.

Акция собралась на центральной площади города Кочаны. Люди обнимались и плакали, выстраиваясь в очередь, чтобы зажечь свечи в память о погибших и написать слова соболезнования.

Reuters

Reuters

Некоторые держали плакаты с надписями: "Мы умираем не от несчастных случаев, мы умираем от коррупции" и "Здесь все законно, если у вас есть связи".

На короткое время вспыхнуло насилие, когда группа людей разбила камнями окна паба, которым, по словам трех протестующих, руководил тот же человек, что и был владельцем ночного клуба, где произошел пожар.

В столице Северной Македонии Скопье сотни людей собрались на пикет в центре города.

Напомним, трагедия в городе Кочаны произошла около 03:00 в ночь на 16 марта. Предварительной причиной пожара называют использование пиротехники.

По последним данным, жертвами пожара стали 59 человек.

Власти Северной Македонии объявили семидневный траур в связи с трагедией.