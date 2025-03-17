Истребители НАТО трижды вылетали на перехват самолетов РФ над странами Балтии

Истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства обороны Литвы.

По данным ведомства, 10 марта истребители НАТО поднимались в воздух для идентификации транспортного самолета Ан-72, летевшего в международном воздушном пространстве.

12 марта они сопровождали два российских истребителя Су-27, два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22 и один разведывательный самолет Ил-20.

В тот же день самолеты НАТО также поднимались в воздух для идентификации двух самолетов Ту-22 и двух Су-27, а также был идентифицирован пассажирский самолет Ил-18.

Российские самолеты летали с отключенными радиолокационными ответчиками, без планов полета и часто не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением, добавили в литовском Минобороны.

Напомним, в конце февраля французские истребители Rafale перехватили два российских самолета у побережья Латвии.

Перед тем норвежские F-35 перехватили российскую бомбардировочную авиационную группу на Крайнем Севере.