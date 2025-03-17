Іран безуспішно намагався зірвати скаргу в ICAO через збиття літака МАУ

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) відхилила скаргу Ірану на позов чотирьох держав, чиї громадяни загинули в результаті збиття літака МАУ в січні 2020 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, Іран намагався заперечити юрисдикцію Ради ICAO стосовно скарги на збиття літака рейсу PS752.

"Але Рада ухвалила рийняла рішення на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії, перевівши справу до розгляду по суті. Ми продовжимо працювати разом, щоб притягнути Іран до відповідальності", – додав він.

Позов проти Ірану до Міжнародної організації цивільної авіації був поданий у січні 2024 року.

Нагадаємо, рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився 8 січня 2020 року під Тегераном на шляху до Києва.

Через кілька днів після офіційних заперечень Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі США через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала Касема Сулеймані поблизу Багдада.

Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

Детальніше про те, як каратимуть Іран за збиття літака МАУ, читайте у відповідній статті на "Європейській правді".