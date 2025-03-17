Шведські ЗМІ: Росія хоче вербувати наркозалежних для скоєння диверсій

Поліція безпеки Швеції (Säpo) виявила, що Росія намагається вербувати наркозалежних людей, і попередила поліцію, аби вона посилила до них увагу.

Про це стало відомо шведському телеканалу TV4, пише "Європейська правда".

За інформацією TV4, Säpo отримала розвідувальні дані про те, що Росія почала обирати для здійснення диверсій, зокрема, людей з наркозалежністю.

Шведська спецслужба вважає, що на таких людей падає менше підозр, що робить їх "ідеальними виконавцями для іноземних держав для здійснення диверсій".

Джерело TV4 стверджує, що Швеція отримала конкретну інформацію про те, що наркозалежні були завербовані для вчинення диверсій за певну плату.

За наказом Säpo, шведських поліцейських закликають бути особливо пильними біля соціально важливих об'єктів у певних частинах країни, аби запобігти диверсіям проти цих об'єктів з боку іноземних держав, стверджує телеканал.

На запит TV4 у Поліції безпеки Швеції відмовились підтверджувати інформацію, але зазначили, що "в Європі є низка прикладів, коли цей вид діяльності був викритий".

Минулого року Швеція визначила Росію як найбільш серйозну загрозу у новій стратегії національної безпеки.

Раніше в понеділок у Литві заявили, що підозрюваний у підпалі магазину IKEA минулого літа діяв за вказівками Росії.