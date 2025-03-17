Шведские СМИ: Россия хочет вербовать наркозависимых для совершения диверсий

Полиция безопасности Швеции (Säpo) обнаружила, что Россия пытается вербовать наркозависимых людей, и предупредила полицию, чтобы она усилила к ним внимание.

Об этом стало известно шведскому телеканалу TV4, пишет "Европейская правда".

По информации TV4, Säpo получила разведывательные данные о том, что Россия начала выбирать для осуществления диверсий, в частности, людей с наркозависимостью.

Шведская спецслужба считает, что на таких людей падает меньше подозрений, что делает их "идеальными исполнителями для иностранных государств для осуществления диверсий".

Источник TV4 утверждает, что Швеция получила конкретную информацию о том, что наркозависимые были завербованы для совершения диверсий за определенную плату.

По приказу Säpo, шведских полицейских призывают быть особенно бдительными возле социально важных объектов в определенных частях страны, чтобы предотвратить диверсии против этих объектов со стороны иностранных государств, утверждает телеканал.

На запрос TV4 в Полиции безопасности Швеции отказались подтверждать информацию, но отметили, что "в Европе есть ряд примеров, когда этот вид деятельности был разоблачен".

В прошлом году Швеция определила Россию как наиболее серьезную угрозу в новой стратегии национальной безопасности.

Ранее в понедельник в Литве заявили, что подозреваемый в поджоге магазина IKEA прошлым летом действовал по указаниям России.