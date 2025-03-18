У Варшаві пошкодили огорожу посольства Ізраїлю, двоє затриманих

Польські правоохоронці затримали двох людей у зв'язку з інцидентом біля посольства Ізраїлю вдень 18 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні поліції Варшави.

Поліція повідомила, що вдень перед посольством Ізраїлю в Польщі на вулиці Кшивіцького відбувалась демонстрація.

"Незабаром після 18:00 двоє людей, які брали участь у цьому зібранні, кинули в бік посольства скляну пляшку і пластиковий контейнер з речовиною червоного кольору, пошкодивши огорожу будівлі", – додали там.

У звʼязку з інцидентом затримано жінку та чоловіка віком 21 і 31 рік, обоє є громадянами Польщі. Інших подробиць варшавська поліція не наводить.

"Кожен має право вільно висловлювати свої погляди, але це завжди має відбуватися з дотриманням чинного законодавства, порушення якого ми не схвалюємо", – зазначила поліція.

Минулого місяця, нагадаємо, правоохоронці Німеччини затримали 18-річного громадянина Росії за підозрою в плануванні теракту проти посольства Ізраїлю в Берліні.