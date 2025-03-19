Зеленский сообщил, что будет говорить с Трампом 19 марта

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 19 марта проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом, сегодня мы будем обсуждать детали. Я думаю, мы будем обсуждать детали следующих шагов", – сказал Зеленский

По его словам, уже была действительно хорошая встреча команд двух стран.

"Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда очень недовольна, когда что-то идет правильно", – сказал Зеленский

"Поэтому мы с ним (Трампом) проговорим детали следующих шагов, и я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", – добавил украинский президент.

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что глава России Владимир Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам беседы заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.