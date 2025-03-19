Зеленський розповів про зустріч у Саудівській Аравії: формуємо технічну команду

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наступна зустріч у Саудівській Аравії відбудеться у технічному форматі, і для неї буде сформована команда, до якої увійдуть військові та енергетики.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, зустріч у Саудівській Аравії може бути присвячена частковому припиненню вогню, зокрема припиненню ударів по енергетичній інфраструктурі, а також безпеці судноплавства.

"З нашого боку точно будуть військові, енергетики, а також люди, які дуже глибоко розбираються в портовій інфраструктурі. Тобто це технічний рівень, це не зовсім там дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю зустрічі в подібному форматі", – сказав Зеленський.

При цьому український президент не уточнив, коли саме відбудеться така зустріч.

Варто зазначити, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

За його словами, США на переговорах представлятимуть радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і держсекретар США Марко Рубіо.

Водночас він не уточнив, з ким США вестимуть перемовини.

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що глава Росії Владімір Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".