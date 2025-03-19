Зеленский рассказал о встрече в Саудовской Аравии: формируем техническую команду

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующая встреча в Саудовской Аравии состоится в техническом формате, и для нее будет сформирована команда, в которую войдут военные и энергетики.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает "Европейская правда".

По его словам, встреча в Саудовской Аравии может быть посвящена частичному прекращению огня, в частности прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, а также безопасности судоходства.

"С нашей стороны точно будут военные, энергетики, а также люди, которые очень глубоко разбираются в портовой инфраструктуре. То есть это технический уровень, это не совсем дипломатическая встреча, которая уже была. Хотя я не исключаю встречи в подобном формате", – сказал Зеленский.

При этом украинский президент не уточнил, когда именно состоится такая встреча.

Стоит отметить, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

По его словам, США на переговорах будут представлять советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио.

В то же время он не уточнил, с кем США будут вести переговоры.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".