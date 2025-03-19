Президент Финляндии назвал красную линию для Европы в мирных переговорах с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что красной линией для Европы в процессе мирных переговоров с Россией является отсутствие у нее возможности повторить свою агрессию в будущем.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хельсинки, сообщает "Европейская правда".

По поводу красных линий Украины Стубб отметил, что только Украина может их определять, как и свои позиции в переговорах.

"Наша позиция заключается в том, чтобы помогать Украине достигать своих целей. Я думаю, что наше общее видение заключается в том, чтобы Украина имела право выбирать собственное будущее, свою судьбу, международные организации, к которым она хочет принадлежать и две ключевых это ЕС и НАТО", – сказал президент Финляндии.

Он также прокомментировал усилия президента США Дональда Трампа для прекращения войны.

"Перемирие – это первый шаг, дальше мы должны работать вместе, чтобы достичь справедливого и прочного мира, и ключевое во всем этом то, что Россия не должна иметь возможности сделать это (повторить агрессию. – Ред.) снова, и это – красная линия, красная линия европейской безопасности", – подчеркнул Стубб.

Он также заявил, что опыт Финляндии свидетельствует, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на условия России, которые будут означать потерю суверенитета и территориальной целостности.

Также на пресс-конференции президент Владимир Зеленский признал, что на мирных переговорах будут подниматься территориальные вопросы, но подчеркнул, что это – красная линия для Украины.