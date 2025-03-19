Советник Трампа поговорил с россиянами о "мирных переговорах" в Саудовской Аравии

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что 19 марта поговорил с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым о контактах Вашингтона и Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своем Х.

Уолтц заявил, что поговорил со "своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента Трампа, направленных на прекращение войны в Украине".

"Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", – добавил он.

В Белом доме перед этим также анонсировали, что 23 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Напомним, по итогам разговора Путина и Трампа 18 марта в США также заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.