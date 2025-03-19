Росія обурилась "блокадою" посольства в Молдові через загрозу мінування

Міністерство закордонних справ Росії 19 березня викликало посла Молдови Ліліана Дарія, висловивши протест через перевірку території посольства на предмет мінування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Зовнішньополітичне відомство Росії стверджує, що його посольство не отримувало повідомлень про можливе мінування, і протягом кількох годин його "повністю заблокували".

"Молдовські правоохоронні органи перешкодили в'їзду посла РФ на територію диппредставництва, а співробітники і члени їхніх сімей, включно з жінками і дітьми, які перебували всередині посольського комплексу, були позбавлені можливості виходу в місто", – скаржиться російське МЗС.

Там додали, що Москва зажадала від посла Молдови "зняти блокаду" з посольства, після чого оточення навколо посольства зняли.

Удень 19 березня молдовське поліція оточила будівлю посольства Росії в Кишиневі через загрозу вибуху, а після того, як перевірка не виявила небезпеки,

На початку березня послу Молдови у Росії висловили претензії у зв’язку з тим, що президентка Молдови Мая Санду вже кілька місяців не приймає вірчі грамоти у нового російського посла, який прибув до Кишинева.

Владімір Путін у вересні 2024 року підписав указ про призначення Олега Озерова послом Росії в Молдові, він прибув до Кишинева у жовтні.

На початку лютого Санду підтвердила, що Озерова не запрошували вручити вірчі грамоти, та пояснила, що не бачить можливості для цього, коли офіційні особи в Москві кажуть, що "Молдова не заслуговує на існування або щось подібне".