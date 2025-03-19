Россия возмутилась "блокадой" посольства в Молдове из-за угрозы минирования

Министерство иностранных дел России 19 марта вызвало посла Молдовы Лилиана Дария, выразив протест из-за проверки территории посольства на предмет минирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России утверждает, что его посольство не получало сообщений о возможном минировании, и в течение нескольких часов его "полностью заблокировали".

"Молдавские правоохранительные органы воспрепятствовали въезду посла РФ на территорию диппредставительства, а сотрудники и члены их семей, включая женщин и детей, которые находились внутри посольского комплекса, были лишены возможности выхода в город", – жалуется российский МИД.

Там добавили, что Москва потребовала от посла Молдовы "снять блокаду" с посольства, после чего оцепление вокруг посольства сняли.

Днем 19 марта молдавская полиция оцепила здание посольства России в Кишиневе из-за угрозы взрыва, а после того, как проверка не выявила опасности,

В начале марта послу Молдовы в России высказали претензии в связи с тем, что президент Молдовы Майя Санду уже несколько месяцев не принимает верительные грамоты у нового российского посла, который прибыл в Кишинев.

Владимир Путин в сентябре 2024 года подписал указ о назначении Олега Озерова послом России в Молдове, он прибыл в Кишинев в октябре.

В начале февраля Санду подтвердила, что Озерова не приглашали вручить верительные грамоты, и объяснила, что не видит возможности для этого, когда официальные лица в Москве говорят, что "Молдова не заслуживает существования или что-то подобное".