Протестувальники зірвали відпочинок Венса в горах після його сварки із Зеленським
Новини — Неділя, 2 березня 2025, 09:47 —
На гірськолижному курорті Sugarbush Resort у штаті Вермонт у суботу, 1 березня, зібрались кілька сотень людей на знак протесту проти візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Fox News.
Венса, який привіз на гірськолижний курорт свою сім'ю, зустрів натовп протестувальників.
Вони несли плакати, на яких віцепрезидента США називали "нацистським покидьком", звинувачували його у зраді і пропонували йому "їхати кататися на лижах до Росії".
“Go, ski in Russia,” – VP Vance met with protest at Sugarbush Ski Resort in Vermont. pic.twitter.com/n6Mtb50j5r– Nana Sajaia (@NanaSajaia) March 1, 2025
На інших плакатах було написано "Трамп служить Путіну", "Теократія – це не свобода" і "Підтримай Україну".
🚨 BREAKING. Fox News is reporting that protesters have disrupted JD Vance's planned vacation in Vermont following yesterday's fiasco. FAFO! pic.twitter.com/u0YlWJRd6k– Ron Smith (@Ronxyz00) March 1, 2025
Джерело Fox News стверджує, що подружжя Венсів спочатку мало намір зупинитися в чотиризірковому готелі поблизу курорту, але замість цього вони переїхали в невідоме місце.
За словами цього джерела, протестувальники проти віцепрезидента США також зібралися біля схилів, на яких Венси каталася на лижах, але неясно, наскільки близько вони підійшли.
Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентом України і президентом і віцепрезидентом США. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".
Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.
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