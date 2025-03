Протестувальники зірвали відпочинок Венса в горах після його сварки із Зеленським

На гірськолижному курорті Sugarbush Resort у штаті Вермонт у суботу, 1 березня, зібрались кілька сотень людей на знак протесту проти візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Венса, який привіз на гірськолижний курорт свою сім'ю, зустрів натовп протестувальників.

Вони несли плакати, на яких віцепрезидента США називали "нацистським покидьком", звинувачували його у зраді і пропонували йому "їхати кататися на лижах до Росії".

“Go, ski in Russia,” – VP Vance met with protest at Sugarbush Ski Resort in Vermont. pic.twitter.com/n6Mtb50j5r

На інших плакатах було написано "Трамп служить Путіну", "Теократія – це не свобода" і "Підтримай Україну".

🚨 BREAKING. Fox News is reporting that protesters have disrupted JD Vance's planned vacation in Vermont following yesterday's fiasco. FAFO! pic.twitter.com/u0YlWJRd6k