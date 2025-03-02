Протестующие сорвали отдых Венса в горах после его ссоры с Зеленским

На горнолыжном курорте Sugarbush Resort в штате Вермонт в субботу, 1 марта, собрались несколько сотен человек в знак протеста против визита вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Вэнса, который привез на горнолыжный курорт свою семью, встретила толпа протестующих.

Они несли плакаты, на которых вице-президента США называли "нацистским подонком", обвиняли его в измене и предлагали ему "ехать кататься на лыжах в Россию".

“Go, ski in Russia,” – VP Vance met with protest at Sugarbush Ski Resort in Vermont. pic.twitter.com/n6Mtb50j5r – Nana Sajaia (@NanaSajaia) March 1, 2025

На других плакатах было написано "Трамп служит Путину", "Теократия – это не свобода" и "Поддержи Украину".

🚨 BREAKING. Fox News is reporting that protesters have disrupted JD Vance's planned vacation in Vermont following yesterday's fiasco. FAFO! pic.twitter.com/u0YlWJRd6k – Ron Smith (@Ronxyz00) March 1, 2025

Источник Fox News утверждает, что супруги Вэнс изначально намеревались остановиться в четырехзвездочном отеле вблизи курорта, но вместо этого они переехали в неизвестное место.

По словам этого источника, протестующие против вице-президента США также собрались возле склонов, на которых Вэнсы каталась на лыжах, но неясно, насколько близко они подошли.

Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентом Украины и президентом и вице-президентом США. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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