Протестующие сорвали отдых Венса в горах после его ссоры с Зеленским

На горнолыжном курорте Sugarbush Resort в штате Вермонт в субботу, 1 марта, собрались несколько сотен человек в знак протеста против визита вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Вэнса, который привез на горнолыжный курорт свою семью, встретила толпа протестующих.

Они несли плакаты, на которых вице-президента США называли "нацистским подонком", обвиняли его в измене и предлагали ему "ехать кататься на лыжах в Россию".

“Go, ski in Russia,” – VP Vance met with protest at Sugarbush Ski Resort in Vermont. pic.twitter.com/n6Mtb50j5r

На других плакатах было написано "Трамп служит Путину", "Теократия – это не свобода" и "Поддержи Украину".

🚨 BREAKING. Fox News is reporting that protesters have disrupted JD Vance's planned vacation in Vermont following yesterday's fiasco. FAFO! pic.twitter.com/u0YlWJRd6k