Німеччина лишила Робітничу партію Курдистану в списку терористичних

В МВС Німеччини заявили, що наразі немає "причин для переоцінки Робітничої партії Курдистану", незважаючи на її офіційну відмову від насильства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Незважаючи на офіційну відмову забороненої Робітничої партії Курдистану від насильства, Федеральне міністерство внутрішніх справ поки що продовжує класифікувати її як терористичну організацію.

З точки зору федерального уряду, "наразі немає підстав для переоцінки РПК", заявив у неділю речник відомства. Подальший розвиток РПК і його вплив на оцінку в Німеччині поки що неможливо передбачити.

Робітнича партія Курдистану, яка налічує близько 14 500 прихильників у Німеччині, є терористичною організацією з найбільшою кількістю членів на німецькій землі. "Стратегічна відмова від насильства не повинна затуляти цей факт", пояснив речник. Діяльність РПК щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення всієї організації викликає таке ж занепокоєння, "як, наприклад, вербування молоді в Німеччині для збройної боротьби за кордоном".

Робоча партія Курдистану заборонена в Німеччині з кінця листопада 1993 року. Європейський Союз вніс її до списку терористичних організацій з 2002 року.

У суботу РПК оголосила про негайне припинення вогню з Туреччиною. Ув'язнений курдський лідер Абдулла Оджалан раніше закликав своїх послідовників скласти зброю.

Турецька поліція затримала у лютому 282 підозрюваних в рамках загальнонаціональної операції проти забороненої Робітничої партії Курдистану.

Перед цим турецька поліція затримала 10 високопосадовців районних муніципалітетів Стамбула за ймовірні зв'язки з курдськими бойовиками.