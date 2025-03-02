Германия оставила Рабочую партию Курдистана в списке террористических

В МВД Германии заявили, что пока нет "причин для переоценки Рабочей партии Курдистана", несмотря на ее официальный отказ от насилия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Несмотря на официальный отказ запрещенной Рабочей партии Курдистана от насилия, Федеральное министерство внутренних дел пока продолжает классифицировать ее как террористическую организацию.

С точки зрения федерального правительства, "пока нет оснований для переоценки РПК", заявил в воскресенье представитель ведомства. Дальнейшее развитие РПК и ее влияние на оценку в Германии пока невозможно предсказать.

Рабочая партия Курдистана, которая насчитывает около 14 500 сторонников в Германии, является террористической организацией с наибольшим количеством членов на немецкой земле. "Стратегический отказ от насилия не должен заслонять этот факт", пояснил представитель. Деятельность РПК по материально-техническому и финансовому обеспечению всей организации вызывает такое же беспокойство, "как, например, вербовка молодежи в Германии для вооруженной борьбы за рубежом".

Рабочая партия Курдистана запрещена в Германии с конца ноября 1993 года. Европейский Союз внес ее в список террористических организаций с 2002 года.

В субботу РПК объявила о немедленном прекращении огня с Турцией. Заключенный курдский лидер Абдулла Оджалан ранее призвал своих последователей сложить оружие.

Турецкая полиция задержала в феврале 282 подозреваемых в рамках общенациональной операции против запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Перед этим турецкая полиция задержала 10 высокопоставленных чиновников районных муниципалитетов Стамбула за вероятные связи с курдскими боевиками.