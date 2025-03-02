В Австрии снято последнее препятствие к формированию коалиции без ультраправых

Общее собрание либеральной австрийской партии NEOS проголосовали за коалицию с Австрийской народной партией (ÖVP) и социал-демократами (SPÖ), а 211-страничная коалиционная программа была одобрена в воскресенье 94,13 процентами голосов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает APA.

Согласно партийному уставу, необходимо как минимум большинство в две трети голосов членов партии. Это означает, что последний барьер для участия NEOS в правительстве преодолен.

Соответствующие исполнительные советы ÖVP и SPÖ уже утвердили правительственную программу и список министров в пятницу. После того, как члены NEOS проголосовали "за", ничто не мешает приведению правительства к присяге у федерального президента Александера Ван дер Беллена в понедельник утром.

Заявление правительства в Национальном совете может состояться в пятницу.

Перед голосованием лидер NEOS Беате Майнль-Райзингер, которая должна стать министром иностранных дел, продвигала запланированную черно-красно-розовую трехпартийную коалицию среди членов партии. Программа имеет ярко выраженный либеральный, проевропейский характер.

27 февраля стало известно, что три политические партии Австрии договорились о формировании коалиционного правительства, которое не будет включать ультраправую Австрийскую партию свободы, получившую больше всего голосов на выборах в сентябре.

Ранее Майнль-Райзингер предостерегла от продиктованного мира в Украине.

Подробнее о новом правительстве Австрии читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.