Посол у Польщі назвав неприйнятною критику Зеленського з боку польського ексміністра

Посол України у Польщі Василь Боднар назвав неприйнятними заяви депутата польського Сейму, ексміністра освіти Пшемислава Чарнека, який заявив, що президент Володимир Зеленський повівся у Білому домі як дурень.

Про це Боднар написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив посол, абсолютно неприйнятним є висловлювання депутата Сейму РП Пшемислава Чарнека, в якому пролунало оціночне судження щодо України та її Президента.

"Така риторика суперечать офіційній позиції Польщі, духу стратегічного партнерства та солідарності, але повторює наративи російського агресора та свідомо вдаряє в безпеку Польщі та Європи", – заявив він.

"Українці реалізують своє невід’ємне право на незалежну державу, відстоюючи європейський вибір, демократичні цінності та національну ідентичність", – наголосив дипломат.

Приводом такої реакції стали висловлювання Чарнека, який коментував суперечку Зеленського з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом у Білому домі.

"Там були емоції. Це цілком очевидно, але така людина, як президент України, їдучи до Сполучених Штатів, до Вашингтона, просячи подальшої допомоги, без якої Україна не може бути незалежною, повинна усвідомлювати, куди вона їде, і повинна поводитися, як всі інші", – сказав Пшемислав Чарнек на конференції кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького.

"Ви можете собі уявити, щоб президент Республіки Польща поїхав до Америки і сказав: "Я вимагаю більше американських військ, бо інакше Америка буде в небезпеці"? Ми б сказали, що він дурень. Саме так (Зеленський – ред.), на жаль, повівся, і тут не треба перебільшувати, саме так повівся президент України", – додав він.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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