Посол в Польше назвал неприемлемой критику Зеленского со стороны польского экс-министра

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал неприемлемыми заявления депутата польского Сейма, экс-министра образования Пшемыслава Чарнека, который заявил, что президент Владимир Зеленский повел себя в Белом доме как дурак.

Об этом Боднар написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил посол, абсолютно неприемлемым является высказывание депутата Сейма РП Пшемыслава Чарнека, в котором прозвучало оценочное суждение относительно Украины и ее Президента.

"Такая риторика противоречат официальной позиции Польши, духу стратегического партнерства и солидарности, но повторяет нарративы российского агрессора и сознательно ударяет в безопасность Польши и Европы", – заявил он.

"Украинцы реализуют свое неотъемлемое право на независимое государство, отстаивая европейский выбор, демократические ценности и национальную идентичность", – подчеркнул дипломат.

Поводом такой реакции стали высказывания Чарнека, который комментировал спор Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

"Там были эмоции. Это вполне очевидно, но такой человек, как президент Украины, едучи в Соединенные Штаты, в Вашингтон, прося дальнейшей помощи, без которой Украина не может быть независимой, должен осознавать, куда он едет, и должен вести себя, как все остальные", – сказал Пшемыслав Чарнек на конференции кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого.

"Вы можете себе представить, чтобы президент Республики Польша поехал в Америку и сказал: "Я требую больше американских войск, потому что иначе Америка будет в опасности"? Мы бы сказали, что он дурак. Именно так (Зеленский – ред.), к сожалению, повел себя, и здесь не надо преувеличивать, именно так повел себя президент Украины", – добавил он.

Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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