Премьер Британии совершил первый за более чем 10 лет визит на атомную субмарину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поднялся на борт HMS Vanguard, одной из британских атомных подводных лодок, которая находилась в море более 200 дней, на фоне проблем с содержанием стареющего флота.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Визит Стармера совместно с министром обороны Джоном Гили стал редкой демонстрацией ядерных сил сдерживания Великобритании, которая привлечет внимание России во время роста напряженности.

Кир Стармер и Джон Хили. Фото Минобороны Британии

Двое чиновников, а за ними адмирал сэр Бен Ки, глава Королевских ВМС, обошли подводную лодку и получили так называемую "горячую" информацию о развертывании операции.

HMS Vanguard патрулировал в море более 200 дней. Это одно из самых длинных в истории развертываний, которое, вероятно, стало огромной нагрузкой для членов экипажа и корабля, поскольку проблемы с обслуживанием стареющего флота затрудняют быструю ротацию лодок.

Патрулирование одной из атомных подводных лодок Великобритании, которое ранее длилось три месяца, в последние годы пришлось продлить из-за длительных периодов технического обслуживания и ремонта других лодок.

Флот эксплуатируется значительно дольше своего первоначального срока службы, который составляет 25 лет, из-за задержек со строительством четырех новых лодок.

Королевский военно-морской флот должен постоянно держать в море одну атомную подводную лодку.

Так называемое "непрерывное сдерживание на море" является краеугольным камнем оборонной стратегии Великобритании и главным гарантом безопасности страны.

Впервые за более чем десять лет премьер-министр посетил одну из четырех сверхсекретных атомных подводных лодок Королевского флота, которая возвращалась с патрулирования.

Официальное обнародование какой-либо информации о ядерных силах сдерживания Великобритании происходит крайне редко.

Решение о публикации деталей и фотографий визита, похоже, призвано послать сигнал Москве, что Британия остается ядерной державой.

О визите стало известно в то время, когда высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" должны были встретиться в военном штабе Британии на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

Во Франции также непублично допускают развертывание в Германии оснащенных ядерным оружием истребителей на фоне неуверенности относительно будущего присутствия войск США в Европе.