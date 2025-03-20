Єврокомісар з питань економіки та виробництва прибув до Києва

Єврокомісар з питань економіки та виробництва, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс приїхав до Києва у четвер, 20 березня.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Домбровскіс заявив, що його візит до Києва припав на виплату другого платежу ЄС Україні в рамках кредитної ініціативи ERA під керівництвом G7 на суму 1 млрд євро.

"Українці мають бути вільними у виборі майбутнього в центрі Європи", – акцентував він.

Єврокомісар також запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

Фото: Х

Зазначимо, 20 березня Європейська комісія перерахувала Україні додатковий транш у розмірі 1 млрд євро в рамках своєї виняткової макрофінансової допомоги, який буде погашений коштом надходжень від знерухомлених російських державних активів в ЄС.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на $50 млрд за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня 2024 Україна отримала від США перший транш із запланованих $20 млрд американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.

7 березня Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії – 752 млн фунтів стерлінгів (близько $971,9 млн).

А 13 березня Україна отримала в межах кредиту 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд США) від Канади.