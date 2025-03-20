Еврокомиссар по вопросам экономики и производства прибыл в Киев

Еврокомиссар по вопросам экономики и производства, имплементации и упрощения Валдис Домбровскис приехал в Киев в четверг, 20 марта.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Домбровскис заявил, что его визит в Киев пришелся на выплату второго платежа ЕС Украине в рамках кредитной инициативы ERA под руководством G7 на сумму 1 млрд евро.

"Украинцы должны быть свободными в выборе будущего в центре Европы", – акцентировал он.

Еврокомиссар также заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину.

Фото: Х

Отметим, 20 марта Европейская комиссия перечислила Украине дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамках своей исключительной макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет поступлений от обездвиженных российских государственных активов в ЕС.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных $20 млрд американского взноса, а в январе 2025 – первые 3 млрд евро от ЕС.

7 марта Украина получила первую выплату средств от Великобритании, которые она предоставляет в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России – 752 млн фунтов стерлингов (около $971,9 млн).

А 13 марта Украина получила в рамках кредита 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд США) от Канады.